В среду Харьков увековечит память Кернеса

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии в среду, 30 декабря, на которую предлагает вынести вопрос об увековечивании памяти городского головы Геннадия Кернеса.

В проекте повестки, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета, этот вопрос указан первым.

Кроме того, на сессию планируется вынести регламент горсовета, положения о постоянных комиссиях и помощнике-консультанте депутатов, изменения в бюджет и ряд программ и т.д. Всего в проекте повестки внеочередной сессии 21 вопрос и «Разное».

Как сообщалось, 16 декабря Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.