В Минюсте назвали самые популярные и оригинальные детские имена этого года

Министерство юстиции Украины проанализировало, как на протяжении 2020 года украинцы называли своих детей. Некоторые из молодых родителей проявили небывалую оригинальность. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Минюста в Facebook.
Отмечается, что в Украине в этом году мальчиков чаще всего называли Артемом, Андреем, Богданом, Владиславом, Владимиром, Даниилом и Дмитрием. Зато, наиболее редкими именами стали: Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.
Среди женских имен наиболее популярными в 2020 году стали: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, однако встречались и очень оригинальные, такие как: Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.
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