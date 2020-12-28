Кабмин поделил семь месторождений с «Укргазвыдобування» и олигархами

Кабинет министров Украины на заседании в понедельник утвердил тексты договоров семи соглашений о разделе продукции (СРП) для добычи углеводородов в стране.

«Проектом распоряжений предлагается утвердить окончательную редакцию соглашений о разделе продукции, уполномочить на подписание заместителя министра энергетики Юрия Бойко, и определить уполномоченным органом Госгеонедр», — сказал глава Минэнерго Юрий Витренко.

По его словам, в частности, речь идет об СРП с государственной «Укргазвыдобування» по Берестянскому, Бузовскому, Балаклейскому и Ивановскому участкам, «ДТЭК» Рината Ахметова — по Зинковскому, «Гео Альянс» Виктора Пинчука — по Софиевскому, «Захиднадрасервис» Зиновия Козицкого — по Угновскому.

Витренко напомнил, что соглашения надо успеть подписать до 7 января 2021 года.

Как сообщалось, в июле 2019 года правительство одобрило результаты СРП-конкурсов по девяти углеводородным участкам: «Укргазвыдобування» (УГВ) в союзе с канадской Vermilion Energy одержало победу по Балаклейскому и Ивановскому участкам, УГВ — по Берестянскому и Бузовскому, «Укрнафтобуриння» — по Русановскому, американская Aspect Energy — по Варвинскому, «ДТЭК» — по Зинковскому, «Гео Альянс» — по Софиевскому, «Захиднадрасервис» — по Угновскому.

В то же время в ноябре 2020 года канадская Vermilion решила не участвовать в проектах из-за существенного снижения цен на газ и нефть по сравнению с 2019-м годом, пандемией коронавируса и глобальным экономическим спадом.