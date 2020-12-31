Украина подписала СРП по семи нефтегазовым участкам

Соглашения о разделе продукции на Софиевском, Угневском, Балаклейском, Ивановском, Зинковском, Бузивском и Берестянском углеводородных участках подписаны в четверг в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщил департамент коммуникаций секретариата правительства на сайте Кабмина 31 декабря.

«Впервые правительство подписывает соглашения о разделе продукции на семи газоносных участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Это очень успешный кейс, который позволит привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа. Государство, кроме инвестиций, получит сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления», — заявил премьер.

Конкурсы на заключение соответствующих соглашений состоялись в 2019 году.

Согласно заключенным соглашениям о разделе продукции, Украина на определенный срок передает право частному инвестору на проведение поиска, разведки и добычи полезных ископаемых на конкретном участке. Инвестор со своей стороны обязуется за свой счет выполнить порученные работы с последующей компенсацией расходов и получением платы в виде части прибыльной продукции.