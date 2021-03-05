Молдова первой в Европе получила бесплатные вакцины от COVAX

Молдова стала первой страной Европы, получившей партию вакцины от коронавируса бесплатно через платформу COVAX. Об этом сообщается на сайте президента страны.

Глава государства Майя Санду встречала в аэропорту в ночь на 5 марта партию вакцины AstraZeneca. «14 400 доз вакцины AstraZeneca помогут нам продолжить иммунизацию медицинского персонала и снизить скорость распространения вируса. Далее мы делаем все, что в наших силах, чтобы молдавские граждане получали бесплатно и как можно быстрее несколько видов вакцины против COVID-19», — отметила Санду.

Она поблагодарила Германию, Великобританию, США, Канаду, Японию и другие страны за финансовую поддержку платформы COVAX, благодаря которой происходит распределение вакцин.

Первой в мире бесплатную вакцину через COVAX получила в феврале Гана. В страну доставили 600 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведенной в Индии.

Инициатива COVAX направлена на предоставление странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркивал, что вакцина должна рассматриваться как глобальное общественное благо, и призывал финансировать платформу.