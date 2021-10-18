Украина получит через COVAX вакцины против гриппа

Украина получит от механизма COVAX около 40 тыс. доз вакцины от гриппа для вакцинации медиков, которые задействованы в борьбе с пандемией COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.
«Эта вакцина будет бесплатной и будет распределяться на уровне областей», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
Кроме того, Кузин сообщил, что вакцины от гриппа для вакцинации медиков, принимающих участие в борьбе с последствиями пандемии COVID-19, будут также приобретены за счет госбюджета, однако не уточнил их количества.
Кузин отметил растущий спрос на вакцину от гриппа в Украине.
«Вакцинация от гриппа постепенно становится привычной. За последние несколько лет количество вакцины, которое использует Украина, выросло почти в два раза», — сказал он.
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