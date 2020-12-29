В Минэкономики ожидают, что падение ВВП в 2020 году не превысит 4,8%

По итогам 2020 года падение ВВП в Украине не превысит 4,8%.

Как передает Укринформ, об этом во время пресс-конференции заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

«Мы сохраняем макропрогноз, который мы озвучили в апреле: падение на 4,8%», — сказал Петрашко.

Напомним, ВВП Украины в первом квартале 2020 г. сократился на 1,3% в годовом измерении; во втором — падение составило 11,4%; в третьем — 3,5%.

Основным фактором продолжения спада ВВП стало сокращение внутреннего спроса, падение инвестиций и ухудшение показателей экспорта. Всемирный банк прогнозирует, что падение валового внутреннего продукта Украины за 2020 год составит 5,5%; по прогнозам Международного валютного фонда, ВВП Украины в этом году сократится на 7,2%.