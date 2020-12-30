Малюська уверяет, что почти победил рейдерство в Украине

Министр юстиции Денис Малюська утверждает, что в Украине классическое рейдерство практически исчезло, однако люди с плохими намерениями никуда не делись.
Об этом он заявил на своей странице в Фейсбуке, подводя итоги работы Министерства юстиции в 2020 году.
По словам министра, Офис противодействия рейдерству «успешно выполняет свою функцию по недопущению противоправного захвата объектов недвижимости и корпоративных прав».
«Классическое рейдерство практически исчезло, однако люди с плохими намерениями никуда не делись. А поэтому захват активов всё еще случается, однако в основном так, чтобы не попасть на радары Минюста», — считает Малюська.
По его словам, рейдеры все чаще стали использовать подделку документов, которую регистраторы не могут идентифицировать, а Минюст — доказать, оставляя проблему на решение судам и правоохранительным органам, и совершение регистрационных действий регистраторами, которые находятся под защитой «обеспечительных» определений судов.
«Некоторое время популярным был взлом реестров хакерами, однако с введением двойной идентификации взломы перестали быть привлекательными для рейдеров», — заметил Малюська.
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