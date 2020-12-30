Войти
Зеленский переживает, что украинцы не захотят вакцинироваться
официально
Зеленский переживает, что украинцы не захотят вакцинироваться
Байден использует военные полномочия для ускорения вакцинаций
резонанс
Байден использует военные полномочия для ускорения вакцинаций

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Малюська уверяет, что почти победил рейдерство в Украине

484
Малюська уверяет, что почти победил рейдерство в Украине

Министр юстиции Денис Малюська утверждает, что в Украине классическое рейдерство практически исчезло, однако люди с плохими намерениями никуда не делись.

Об этом он заявил на своей странице в Фейсбуке, подводя итоги работы Министерства юстиции в 2020 году.

По словам министра, Офис противодействия рейдерству «успешно выполняет свою функцию по недопущению противоправного захвата объектов недвижимости и корпоративных прав».

«Классическое рейдерство практически исчезло, однако люди с плохими намерениями никуда не делись. А поэтому захват активов всё еще случается, однако в основном так, чтобы не попасть на радары Минюста», — считает Малюська.

По его словам, рейдеры все чаще стали использовать подделку документов, которую регистраторы не могут идентифицировать, а Минюст — доказать, оставляя проблему на решение судам и правоохранительным органам, и совершение регистрационных действий регистраторами, которые находятся под защитой «обеспечительных» определений судов.

Читайте также: В Швейцарии и Израиле зафиксировали летальные исходы после прививки вакциной Pfizer

«Некоторое время популярным был взлом реестров хакерами, однако с введением двойной идентификации взломы перестали быть привлекательными для рейдеров», — заметил Малюська.

рейдерство, Денис Малюська
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 30 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016