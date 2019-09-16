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«ING Bank» зарабатывает сотни миллионов на ипотеке: выявлена коррупционная схема

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«ING Bank» зарабатывает сотни миллионов на ипотеке: выявлена коррупционная схема

«ING Bank» вместе с Минюстом руками частных исполнителей и купленных судов наладили схему по изъятию имущества и активов граждан, которые взяли потеку в этом финучреждении. Об этом пишет From-UA.

Журналистам удалось выяснить, что свыше 30 заемщиков «Инг банка» и их семей (в том числе с малолетними детьми) оказались под угрозой выселения из квартир из-за незаконных действий топ-менеджеров банка, которые в сговоре с коррупционными чиновниками атакуют граждан и их имущество.

Вскрылось, что банк в среднем тратит на проблемного заемщика около $40 тыс. При этом непосредственно юркомпании, которую он нанимает для «доения» своих жертв, уходит $5 тыс. Остальной же бюджет тратится на откат топ-менеджеру банку, взятки чиновникам Минюста (регистраторам, подконтрольным исполнителям) и судьям (всего — $35 тыс.).

«После того, как по сомнительной процедуре у проблемного заемщика забирают имущество, в банк возвращается примерно $45 тыс. Как видно, финучреждение не только покрывает свои траты на сопровождение „плохого“ ипотечного кейса, закрывает ипотечную историю, но и еще зарабатывает на этом 10%. Логично, что чем больше проходится таких „кругов“ (чем больше у заемщика можно продать объектов имущества), тем больше банк на это может тратить денег и зарабатывать. В этом случае впоследствии все траты вернутся финучреждению с 50%-ной доходностью», — отмечают расследователи.

Против физлиц, у которых накопилась задолженность перед банком по ипотеке, банкиры применяют два сценария. Во-первых, когда потрачен какой-то банковский бюджет на проблемного заемщика, а часть денег возвращается финучреждению, то потом в «ING Bank» смотрят, что еще можно забрать. И снова направляют деньги на свою юркомпанию для дальнейшего взимания/продажи остальных активов заемщика.

По второму сценарию, если банку не удается продавать активы проблемных заемщиков, тогда это имущество финучреждение берет себе на баланс. Затем, как правило, функционеры банка выставляют это имущество на скрытую продажу. В ходе таких «торгов», как правило, реальные покупатели не появляются. Поэтому по факту они для себя покупают эти объекты за копейки. Получив их в собственность, менеджеры банка затем перепродают это имущество. Но уже по рыночным ценам.

По данным журналистов, в обоих случаях «посвященные» менеджеры банка зарабатывают сотни миллионов гривен (если банк запускает, например, 10-20 дел против заемщиков, то нажива топ-менеджеров ING bank и коррупционеров Минюста достигает $400-900 тыс.).

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«Шокирует то, почему власть слилась в коррупционных схемах с европейским банком, зарабатывающем на боли своих заемщиков. Чего Минюст не реагирует на эту проблемную ситуацию? Не потому ли, что банк за договорился с чиновниками, и им пообещали „иммунитет“ за пренебрежение законов?! Ответы на все эти вопросы в ближайшее время должны дать правоохранители. Сейчас... ситуацией в банке начали заниматься работники ГБР и другие компетентные органы. Вероятно, скоро вскроются новые подробности схемной деятельности голландской „дочки“ в Украине», — отмечается в материале.

Вместе с тем, напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська обещал за месяц преодолеть рейдерство. Глава Минюста подтверждал, что при прошлой власти государство потеряло эффективный контроль над реестрами и над защитой прав собственности, которые отражены в реестрах. Сейчас готовится пакет механизмов по защите прав граждан и обновление состава Антирейдерской комиссии.

Минюст, рейдерство, Министерство юстиции, рейдеры, ING Bank, Денис Малюська, KPD Consulting, Инг банк
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