При атаке на аэропорт в Йемене погибли 26 человек

Во время минометной атаки на аэропорт в Адене погибли 26 человек, более 50 получили ранения. Об этом сообщает издание Al Hadath со ссылкой на Министерство здравоохранения Йемена.

В ведомстве уточнили, что среди погибших был представитель Красного Креста.

Аэропорт Адена обстреляли из минометов днем 30 декабря. Одновременно с прилетом членов нового правительства в аэропорту разорвались три минометных снаряда. При этом никто из министров не пострадал, так как в момент взрыва они еще находились в самолете далеко от места происшествия.

После инцидента всех членов кабмина под усиленной охраной перевезли в президентский дворец «Эль-Маашик». Позднее агентство Reuters со ссылкой на местных жителей сообщило, что еще один взрыв прогремел у дворца, когда министры уже находились там. Информации о пострадавших нет.