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В Украине циркулируют пять штаммов коронавируса

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В Украине циркулируют пять штаммов коронавируса

В Украине на сегодняшний день циркулируют пять штаммов вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

«Центр имеет результаты исследования 50 образцов от референс-лаборатории, которая функционирует на базе Public Health England Colindale в Лондоне. Эти образцы взяты у пациентов из 9 регионов Украины: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей и г. Киев. Полученные результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии B, которая происходит из Китая», — говорится в сообщении.

Так, в Украине определены следующие генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2:

Вирусы группы В1 — относятся к многочисленной группе вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Италии.

Вирусы В1.1 генетической линии В1- отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

Циркуляцию вирусов В1.1.1 — выявлено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.

Вирусы группы В1.5 — относятся к многочисленной группе вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Испании.

Вирусы группы В2 — циркулируют в более чем 57 странах мира на 6 континентах.

В Центре объяснили, что в рамках глобальной сети лабораторий ВОЗ образована специальная рабочая группа по изучению эволюции вируса, которая оперативно выявляет его новые мутации и оценивает их возможное влияние на сам вирус, а также на эффективность средств диагностики, лекарственных препаратов и вакцин.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья, которая входит в мировую лабораторную сеть эпиднадзора по вопросам диагностики SARS-CoV-2, направляет ВОЗ образцы для дальнейшего подтверждения и секвенирования.

С января 2021 года референс-лаборатория ЦОЗ ежемесячно будет направлять репрезентативную выборку образцов материалов с целью их дальнейшего исследования.

Кроме того, в 2021 году Центр планирует закупить секвенатор и необходимые реагенты и начать исследование генома вируса на базе собственной референс-лаборатории.

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Также секвенирование в Украине самостоятельно осуществляет группа отечественных молодых ученых. Они исследуют 200 образцов от наших граждан, которые были инфицированы SARS-CoV-2 в течение июня-декабря. Исследование должно быть завершено в январе 2021 года. Результаты изучения этих образцов будут представлены Центру общественного здоровья, а также переданы в мировую базу данных GISAID, где станут доступны для международного научного сообщества.

Напомним, что в Украине с начала пандемии заболело коронавирусной болезнью 1 045 348 человек, за последние сутки — 7 986.

коронавирус
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