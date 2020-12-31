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НАПК восстановило доступ к реестру деклараций

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НАПК восстановило доступ к реестру деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановило доступ к Единому реестру электронных деклараций. Ранее доступ к е-декларациям был ограничен из-за модернизации.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Регистрация деклараций уже доступна для всех пользователей. При этом перенос некоторых данных из кабинетов пользователей еще продолжается.

«Если вы, например, не смогли найти в кабинете историю переписки с представителем НАПК — пожалуйста, не волнуйтесь. Эти данные будут восстановлены в ближайшее время», — добавили в агентстве.

В рамках модернизации были сделаны следующие обновления:

  • Теперь персональные данные в черновиках документов не исчезают. Субъект декларирования может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями (КЭП);
  • Декларант может пересмотреть и загрузить все представленные им документы с персональными данными в формате HTML и PDF из своего кабинета;
  • Удобная работа с КЭП. При использовании декларантом нескольких кликов отсутствует необходимость проводить процедуру изменения КЭП в Реестре деклараций;
  • Отныне в реестре деклараций возможно подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронной форме. Ранее субъекты декларирования должны были подавать их только в бумажной форме.

Более подробную информацию об обновления представят на следующей неделе.

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Напомним, 29 декабря в Украине частично ограничили доступ к реестру е-деклараций.

декларации, НАПК
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