НАПК восстановило доступ к реестру деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановило доступ к Единому реестру электронных деклараций. Ранее доступ к е-декларациям был ограничен из-за модернизации.
Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
Регистрация деклараций уже доступна для всех пользователей. При этом перенос некоторых данных из кабинетов пользователей еще продолжается.
«Если вы, например, не смогли найти в кабинете историю переписки с представителем НАПК — пожалуйста, не волнуйтесь. Эти данные будут восстановлены в ближайшее время», — добавили в агентстве.
В рамках модернизации были сделаны следующие обновления:
Более подробную информацию об обновления представят на следующей неделе.
Напомним, 29 декабря в Украине частично ограничили доступ к реестру е-деклараций.
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