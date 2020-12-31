Apple удалила со своей платформы в Китае десятки тысяч приложений

Компания Apple в четверг удалила 39 тыс. видеоигр со своей платформы в Китае в связи с ужесточением требований местных властей к содержанию таких приложений. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, помимо видеоигр, с платформы были также удалены более 7 тыс. других приложений.

Агентству пока не удалось получить комментарий компании.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Apple предупредила в декабре китайских разработчиков об угрозе удаления из ее магазина приложений новых поступлений платных игр, как это было сделано ранее в 2020 году.