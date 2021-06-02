Китай стал лидером по числу поставщиков для Apple

По подсчетам японского агентства Nikkei, в 2020 году Китай вышел в лидеры по числу компаний-поставщиков для американской корпорации Apple, обойдя по этому показателю Тайвань. В числе ведущих поставщиков 2020 года для Apple указана 51 компания из КНР (включая Гонконг) и 42 — из Тайваня. Последние 10 лет Тайвань был лидером по числу компаний-подрядчиков для Apple. Еще в 2017 году их было 52, в 2018-м — 47, в 2019 году Apple не публиковала информацию по подрядчикам.

Также сократилось число американских подрядчиков Apple — с 37 в 2017 году до 32 в 2020-м и японских — с 38 в 2018 году до 34 в 2020-м. При этом выросло число подрядчиков из Вьетнама — с 14 в 2018 году до 21 в 2020-м. Из них 7 принадлежат китайским компаниям или акционерам.

В числе других подрядчиков Apple также указаны компании из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Южной Кореи, Сингапура, Индии, Камбоджи, Германии, Франции, Великобритании, Норвегии, Австрии, Чехии, Ирландии, Мальты, Бразилии, Мексики, Израиля.