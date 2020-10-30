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Apple подешевела на $83 млрд из-за падения продаж iPhone в Китае

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Apple подешевела на $83 млрд из-за падения продаж iPhone в Китае

Apple сообщил о падении продаж в Китае до самого низкого уровня с 2014 года. С июля по сентябрь выручка производителя айфонов упала в КНР на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $7,95 млрд.

Акции компании отреагировали снижением — на постмаркете 29 октября котировки потеряли 4,21%, что стоило компании около $83 млрд ее рыночной стоимости.

Такой результат продаж в одном из ключевых для бизнеса Apple регионов обеспокоил инвесторов. На рынке считают, что технологический гигант проигрывает в конкуренции местным производителям, пишет Bloomberg.

В самой компании объясняют снижение задержкой в выпуске iPhone 12. Как правило, Apple представляет новые модели в третьем квартале. Однако в 2020 году пандемия нарушила цепочку поставок компании и презентацию пришлось отложить до октября.

Однако и до пандемии разработка смартфонов с возможностями 5G проходила у Apple медленнее, чем у большинства ее конкурентов, отмечает Bloomberg. Такие компании, как Samsung Electronics, Huawei и Xiaomi выпустили устройства с поддержкой 5G еще в 2019 году. В 2020 году за ними последовала серия более доступных по цене смартфонов 5G. Все это произошло до того, как Apple представила собственные устройства.

По данным исследовательской компании Strategy Analytics, на первом месте по продажам смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения находится компания Samsung с устройством Samsung Galaxy S20+ 5G. На эту модель приходится 9% выручки от продаж всех смартфонов 5G в мире, подсчитали аналитики. На втором и третьем местах также находятся смартфоны Samsung.

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Тем не менее, Apple удалось по итогам квартала нарастить совокупные продажи на 1,03%, до $64,7 млрд. Результат превзошел прогнозы аналитиков, которые по данным Bloomberg в среднем ожидали продажи на уровне $63,5 млрд.

Компания компенсировала неудачу в Китае значительным ростом продаж компьютеров Mac (+29,2%), планшетов iPad (+46%) и услуг (+16,3%). Продажи iPhone упали на 21% — до $26,4 млрд.

Apple, Китай
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