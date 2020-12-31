Войти
Украина подписала СРП по семи нефтегазовым участкам
официально
Украина подписала СРП по семи нефтегазовым участкам
Зеленский дал совет, как меньше платить за газ
позиция
Зеленский дал совет, как меньше платить за газ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Без газа и квартир: В Ирпене обманутые инвесторы штурмуют мэрию и пишут обращения к Зеленскому

1094
Без газа и квартир: В Ирпене обманутые инвесторы штурмуют мэрию и пишут обращения к Зеленскому

В Ирпене под Киевом митингуют обманутые инвесторы — только за месяц под стенами местного горсовета провели свои акции протеста владельцы квартир в трех разных ЖК. Число пострадавших от недобросовестных застройщиков в городе исчисляется уже тысячами. При этом, если одни жертвы строительных афер вынуждены жить без газа, тепла и горячей воды, то другие и вовсе не могут получить свое законное жилье.

Строительные скандалы в Ирпене — не редкость, и за последние годы небольшой городок под Киевом неоднократно гремел на всю страну в связи с бесчинствами застройщиков и экс-мэра Владимира Карплюка, который является фигурантом десятков уголовных дел. Однако со сменой власти ситуация в Ирпене не изменилась, и в городе продолжаются скандалы, связанные с незаконными многоэтажными застройками.

Митинг инвесторов ЖК «Благодатный» под зданием мэрии

«Уже на первую сессии в мэрию пришли первые обманутые инвесторы так называемого „микрорайона Благодатный“, где бывший друг Карплюка и депутат от его партии „Нові Обличчя“ Игорь Вишняков обманул более тысячи семей, оставив их без обещанных квартир. Эти люди уже почти 5 лет добиваются того, чтобы получить свое жилье, за ​​которое они заплатили свои кровные. Сразу после этого митинга под стенами Ирпенского городского совета собрались инвесторы ЖК „Green Yard“, у которых дела обстоят ненамного лучше. Хотя застройщик и построил им дома, но люди живут там без элементарных условий для жизни. Несмотря на то, что сейчас зима, во многих домах до сих пор нет газа, а поэтому — и отопления. Также есть проблемы с водой и водоотведением, проблемы со светом», — рассказал общественный активист и правозащитник Лаврентий Кухалейшвили.

Митинг инвесторов ЖК «Green Yard»

После двух митингов под стенами мэрии новые городские власти провели круглый стол, на котором представитель застройщика микрорайона «Благодатный» и ЖК «Green Yard» Яны Ильницкой пообещал обманутым инвесторам скорое решение всех проблем.

«Ильницкая, которая возводит эти ЖК, так же, как и действующий глава города Александр Маркушин, является человеком экс-мэра Владимира Карплюка, неоднократно замеченного в коррупционных схемах. Жители Ирпеня уже научены горьким опытом, поэтому, конечно, никто не верит ни застройщику, ни этой власти, которая пытается своими круглыми столами просто заткнуть рот протестующим», — комментирует правозащитник.

Вскоре после первых двух протестов по примеру своих «коллег» по несчастью требовать справедливости под стены горсовета пришла очередная группа обманутых инвесторов из ЖК «New York Towers», который строит компания «Орлан-Инвест Групп». У жителей еще одного скандального ЖК проблемы также связаны с отсутствием газа — люди отапливают свои дома при помощи электроэнергии, за которую платят по коммерческому тарифу.

Жители ЖК «New York Towers» митингуют под Ирпенским горсоветом

«Все эти проблемные ЖК связывает то, что строили их приближенные к Владимиру Карплюку люди, которые и являются строительной мафией Ирпеня. Захватив власть в 2015 году, эта банда начала тотальную застройку города, и за каких-то 5 лет понастроила более 1 500 000 кв.м. жилья! Это, для сравнения, в два раза больше, чем в Ирпене построили за 100 лет его существования. И эта мафия совершенно не думает о том, как люди будут жить в городе, их главная цель — заработать побольше грязных денег и сбежать жить в цивилизованную Европу, как это пять лет назад сделал секретарь горсовета Игорь Вишняков», — отмечает общественный активист.

По словам правозащитника, который уже много лет борется с незаконными стройками в городе, ирпенские застройщики под прикрытием экс-мэра Карплюка годами обманывают инвесторов, так как чувствуют свою безнаказанность.

«Они не просто ничего не боятся, они смеются над обманутыми людьми, на которых зарабатывают миллионы, и между собой называют своих же инвесторов «буратинами», которые закапывают в землю свои денежки. И, несмотря на десятки скандальных строек, эта мафия продолжает заманивать в Ирпень покупателей жилья, обещая «райскую жизнь в 15 минутах от Киева». Но, исходя из горького опыта уже тысяч обманутых людей, хотелось бы предостеречь от такого «рая» потенциальных жертв, которые сами вскоре могут оказаться с плакатами под Ирпенским горсоветом.

Читайте также: Нолан, Финчер и Гай Ричи: лучшие фильмы 2020 года

Обманутые инвесторы, отчаявшись быть услышанными местными властями, даже записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, которого призвали обратить внимание на строительный беспредел в Ирпене.

«Уважаемый господин президент, Владимир Александрович! Если каждый из нас президент, и нет сильной нации там, где нет жилищных условий, то сделайте то, что вы обещали вначале — нормальные условия в жилищном секторе. Таких, как мы, по всей стране — десятки тысяч. Мы не хотим цитировать классного американского актера, мы хотим цитировать классного украинского президента. Мы надеемся, что президент — это не портрет. Помогите нам!», — обратились инвесторы к главе государства.

А пока под мэрией в Ирпене митингуют одни обманутые инвесторы, в городе полным ходом идет «стройка века» по возведению нового грандиозного ЖК «Синергия Сити» на 76 многоэтажных домов, в которые в скором времени могут перебраться почти 40 тысяч новых жителей. Либо же, по устоявшейся ирпенской традиции, принять вахту от протестующих сегодня под мэрией, которые уже попались на удочку недобросовестных застройщиков.

Ирпень, Владимир Карплюк, застройка, ЖК
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 31 декабря 2020
Среда, 30 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016