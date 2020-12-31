Без газа и квартир: В Ирпене обманутые инвесторы штурмуют мэрию и пишут обращения к Зеленскому

В Ирпене под Киевом митингуют обманутые инвесторы — только за месяц под стенами местного горсовета провели свои акции протеста владельцы квартир в трех разных ЖК. Число пострадавших от недобросовестных застройщиков в городе исчисляется уже тысячами. При этом, если одни жертвы строительных афер вынуждены жить без газа, тепла и горячей воды, то другие и вовсе не могут получить свое законное жилье.

Строительные скандалы в Ирпене — не редкость, и за последние годы небольшой городок под Киевом неоднократно гремел на всю страну в связи с бесчинствами застройщиков и экс-мэра Владимира Карплюка, который является фигурантом десятков уголовных дел. Однако со сменой власти ситуация в Ирпене не изменилась, и в городе продолжаются скандалы, связанные с незаконными многоэтажными застройками.

Митинг инвесторов ЖК «Благодатный» под зданием мэрии

«Уже на первую сессии в мэрию пришли первые обманутые инвесторы так называемого „микрорайона Благодатный“, где бывший друг Карплюка и депутат от его партии „Нові Обличчя“ Игорь Вишняков обманул более тысячи семей, оставив их без обещанных квартир. Эти люди уже почти 5 лет добиваются того, чтобы получить свое жилье, за ​​которое они заплатили свои кровные. Сразу после этого митинга под стенами Ирпенского городского совета собрались инвесторы ЖК „Green Yard“, у которых дела обстоят ненамного лучше. Хотя застройщик и построил им дома, но люди живут там без элементарных условий для жизни. Несмотря на то, что сейчас зима, во многих домах до сих пор нет газа, а поэтому — и отопления. Также есть проблемы с водой и водоотведением, проблемы со светом», — рассказал общественный активист и правозащитник Лаврентий Кухалейшвили.

Митинг инвесторов ЖК «Green Yard»

После двух митингов под стенами мэрии новые городские власти провели круглый стол, на котором представитель застройщика микрорайона «Благодатный» и ЖК «Green Yard» Яны Ильницкой пообещал обманутым инвесторам скорое решение всех проблем.

«Ильницкая, которая возводит эти ЖК, так же, как и действующий глава города Александр Маркушин, является человеком экс-мэра Владимира Карплюка, неоднократно замеченного в коррупционных схемах. Жители Ирпеня уже научены горьким опытом, поэтому, конечно, никто не верит ни застройщику, ни этой власти, которая пытается своими круглыми столами просто заткнуть рот протестующим», — комментирует правозащитник.

Вскоре после первых двух протестов по примеру своих «коллег» по несчастью требовать справедливости под стены горсовета пришла очередная группа обманутых инвесторов из ЖК «New York Towers», который строит компания «Орлан-Инвест Групп». У жителей еще одного скандального ЖК проблемы также связаны с отсутствием газа — люди отапливают свои дома при помощи электроэнергии, за которую платят по коммерческому тарифу.

Жители ЖК «New York Towers» митингуют под Ирпенским горсоветом

«Все эти проблемные ЖК связывает то, что строили их приближенные к Владимиру Карплюку люди, которые и являются строительной мафией Ирпеня. Захватив власть в 2015 году, эта банда начала тотальную застройку города, и за каких-то 5 лет понастроила более 1 500 000 кв.м. жилья! Это, для сравнения, в два раза больше, чем в Ирпене построили за 100 лет его существования. И эта мафия совершенно не думает о том, как люди будут жить в городе, их главная цель — заработать побольше грязных денег и сбежать жить в цивилизованную Европу, как это пять лет назад сделал секретарь горсовета Игорь Вишняков», — отмечает общественный активист.

По словам правозащитника, который уже много лет борется с незаконными стройками в городе, ирпенские застройщики под прикрытием экс-мэра Карплюка годами обманывают инвесторов, так как чувствуют свою безнаказанность.

«Они не просто ничего не боятся, они смеются над обманутыми людьми, на которых зарабатывают миллионы, и между собой называют своих же инвесторов «буратинами», которые закапывают в землю свои денежки. И, несмотря на десятки скандальных строек, эта мафия продолжает заманивать в Ирпень покупателей жилья, обещая «райскую жизнь в 15 минутах от Киева». Но, исходя из горького опыта уже тысяч обманутых людей, хотелось бы предостеречь от такого «рая» потенциальных жертв, которые сами вскоре могут оказаться с плакатами под Ирпенским горсоветом.

Обманутые инвесторы, отчаявшись быть услышанными местными властями, даже записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, которого призвали обратить внимание на строительный беспредел в Ирпене.

«Уважаемый господин президент, Владимир Александрович! Если каждый из нас президент, и нет сильной нации там, где нет жилищных условий, то сделайте то, что вы обещали вначале — нормальные условия в жилищном секторе. Таких, как мы, по всей стране — десятки тысяч. Мы не хотим цитировать классного американского актера, мы хотим цитировать классного украинского президента. Мы надеемся, что президент — это не портрет. Помогите нам!», — обратились инвесторы к главе государства.

А пока под мэрией в Ирпене митингуют одни обманутые инвесторы, в городе полным ходом идет «стройка века» по возведению нового грандиозного ЖК «Синергия Сити» на 76 многоэтажных домов, в которые в скором времени могут перебраться почти 40 тысяч новых жителей. Либо же, по устоявшейся ирпенской традиции, принять вахту от протестующих сегодня под мэрией, которые уже попались на удочку недобросовестных застройщиков.