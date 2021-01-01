Еще две страны получили российский газ по «Турецкому потоку»

«Газпром» с 1 января начал поставлять газ в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину через территории Турции и Болгарии. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе российской компании.
Как пояснили в «Газпроме», газ транспортируют по «Турецкому потоку», а затем по территории Турции, откуда по национальной газотранспортной системе поступает в Сербию. Там он распределяется и подается сербским и боснийским потребителям.
Как отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер, число стран Европы, которые по «Турецкому потоку» получают российский газ, выросло до шести — это Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина.
1 января президент Сербии Александр Вучич дал старт пуску российского газа в газораспределительную систему страны. По его словам, Сербия стала после этого «намного богаче», поскольку будет получать доходы от потребителей на Балканах за транзит топлива по своей территории. В прошлом году Вучич говорил, что в его страну будут поступать 13 млрд куб. м газа, из них 3 млрд куб. м останется в Сербии, остальное пойдет в Венгрию, Боснию и Герцеговину.
«Турецкий поток» состоит из двух ниток, его протяженность составляет 930 км. По первой нитке газ поставляется в Турцию, а по второй его должны поставлять в Европу через Болгарию, Сербию и Венгрию. Газопровод запустили в январе 2020 года.
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