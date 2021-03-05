В эстафете олимпийского огня примет участие 118-летняя старейшая жительница планеты

Среди участников эстафеты олимпийского огня перед Олимпийскими играми в Токио будет старейшая жительница Земли 118-летняя японка Канэ Танака. Как сообщает CNN, женщина преодолеет с факелом большую часть отведенного ей 100-метрового участка пути в префектуре Фукуока на инвалидной коляске, но несколько последних метров она решительно намерена пройти своими ногами.
Танака родилась в 1903 году. У нее четверо детей, пять внуков и восемь правнуков. Женщина работала до 103 лет и до сих пор старается вести активный образ жизни. Специально для участия в эстафете она купила себе новые кроссовки. В 2019 году Канэ Танака была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейший человек на Земле.
Между тем она не первый человек в возрасте за 100 лет, который принимает участие в эстафете олимпийского огня. Факел к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро 2016 года несла 106-летняя бразильянка Аида Жеманке. А в эстафете перед зимними Олимпийскими играми в Сочи 2014 года участвовал 101-летний россиянин Александр Каптаренко, судья всесоюзной категории по настольному теннису.
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