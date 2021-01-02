На Банковой назвали внешнеполитические приоритеты на 2021 год

Мир в деокуппированном Донбассе, Крым в составе нашего государства, Украина — активный международный игрок — это три ключевые цели, которые будут определять приоритеты для дипломатической команды Украины в 2021 году, пишет в статье заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Сохранение и укрепление международной поддержки Украины — приоритет номер один. Через развитие активного двустороннего сотрудничества со стратегическими партнерами — США, Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой, Азербайджаном мы будем работать над тем, чтобы Украина всегда имела в своем арсенале достаточно внешних инструментов и средств уверенно преодолевать мировые вызовы. Будет продолжаться работа над реализацией договоренностей лидеров стран „Нормандской четверки“ в Париже», — пишет дипломатический советник президента.
Он отмечает, что в 2021 году на Банковой ставят целью проведения следующего саммита в нормандском формате. Его стратегической задачей станет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях. Здесь и далее рассчитываем на поддержку наших партнеров по нормандскому формату — Германии и Франции.
«Сохранение продолжающегося перемирия, активизация работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирования существующих КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках, реализация обновленного плана разминирования, обеспечение доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории — вот лишь некоторые наши тактические задачи. Работать и дальше над усилением международного давления на РФ для выполнения ею своих обязательств. Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, так должны храниться до полного восстановления статус-кво; над чем украинская дипломатия работает нон-стоп из года в год и будет и в дальнейшем успешно работать», — добавляет Жовква.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016