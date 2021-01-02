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На Банковой назвали внешнеполитические приоритеты на 2021 год

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На Банковой назвали внешнеполитические приоритеты на 2021 год

Мир в деокуппированном Донбассе, Крым в составе нашего государства, Украина — активный международный игрок — это три ключевые цели, которые будут определять приоритеты для дипломатической команды Украины в 2021 году, пишет в статье заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Сохранение и укрепление международной поддержки Украины — приоритет номер один. Через развитие активного двустороннего сотрудничества со стратегическими партнерами — США, Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой, Азербайджаном мы будем работать над тем, чтобы Украина всегда имела в своем арсенале достаточно внешних инструментов и средств уверенно преодолевать мировые вызовы. Будет продолжаться работа над реализацией договоренностей лидеров стран „Нормандской четверки“ в Париже», — пишет дипломатический советник президента.

Он отмечает, что в 2021 году на Банковой ставят целью проведения следующего саммита в нормандском формате. Его стратегической задачей станет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях. Здесь и далее рассчитываем на поддержку наших партнеров по нормандскому формату — Германии и Франции.

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«Сохранение продолжающегося перемирия, активизация работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирования существующих КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках, реализация обновленного плана разминирования, обеспечение доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории — вот лишь некоторые наши тактические задачи. Работать и дальше над усилением международного давления на РФ для выполнения ею своих обязательств. Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, так должны храниться до полного восстановления статус-кво; над чем украинская дипломатия работает нон-стоп из года в год и будет и в дальнейшем успешно работать», — добавляет Жовква.

Крым, Донбасс, внешняя политика, Офис президента
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