Первую COVID-вакцину от AstraZeneca получил 82-летний британец

82-летний Брайан Пинкер стал первым в Великобритании, кто имунизировался вакциной от коронавируса AstraZeneca и Оксфордского университета в рамках массовой вакцинации, которая началась сегодня в стране.
Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что Пинкер является пациентом больницы Черчилля, он проходит процедуру диализа.
Также прививки сделали 88-летнему учителю музыки Тревору Ковлетту и профессору Эндрю Полларду.
Как пишет издание, первые 53 тыс. доз вакцины AstraZeneca передадут в шесть больничных фондов в Оксфорде, Сассексе, Ланкашире, Уорикшире и двух в Лондоне.
Затем основная часть доз вакцины будет направлена в более 700 служб врачей и дома людей пожилого возраста.
Это вторая вакцина, которая распространяется в Великобритании, после того, как 8 декабря была сделана первая прививка вакциной Pfizer/BioNTech.
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