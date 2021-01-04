Первую COVID-вакцину от AstraZeneca получил 82-летний британец

82-летний Брайан Пинкер стал первым в Великобритании, кто имунизировался вакциной от коронавируса AstraZeneca и Оксфордского университета в рамках массовой вакцинации, которая началась сегодня в стране.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что Пинкер является пациентом больницы Черчилля, он проходит процедуру диализа.

Также прививки сделали 88-летнему учителю музыки Тревору Ковлетту и профессору Эндрю Полларду.

Как пишет издание, первые 53 тыс. доз вакцины AstraZeneca передадут в шесть больничных фондов в Оксфорде, Сассексе, Ланкашире, Уорикшире и двух в Лондоне.

Затем основная часть доз вакцины будет направлена в более 700 служб врачей и дома людей пожилого возраста.

Это вторая вакцина, которая распространяется в Великобритании, после того, как 8 декабря была сделана первая прививка вакциной Pfizer/BioNTech.