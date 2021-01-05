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Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг

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Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг

Президентский рейтинг возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, свидетельствуют данные январского опроса социологической группы «Рейтинг».

Согласно обнародованному во вторник на сайте «Рейтинга» пресс-релизу по результатам опроса, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко проголосовали бы 16,6% респондентов, за лидера партии «Европейская солидарность», пятого президента Украины Петра Порошенко — 13,3% опрошенных, лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 10,5%.

За лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко готовы отдать свои голоса 6,4% опрошенных, за экс-премьера, лидера партии «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана — 6,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 4,7%, за шоумена, ведущего и волонтера Сергея Притулц — 4,1%, за лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока — 2,6%, за мэра Киева Виталия Кличко — 2,3% опрошенных.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-4 января 2021 года.

опрос, Владимир Зеленский
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