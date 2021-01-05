Трамп пообещал «адскую битву» за президентский пост

Президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Джорджия заявил, что не будет «отдавать» Белый дом демократу Джо Байдену. Запись обращения опубликована на YouTube-канале WJCL News.

По словам Трампа, он считает недопустимым сложившуюся ситуацию, при которой у него «отбирают победу», несмотря на «огромный перевес» по результатам голосования.

Американский лидер также пообещал устроить «адскую битву» за президентский пост, если демократы «захватят» Сенат и Белый дом.

Джо Байден победил на выборах президента США, набрав большинство голосов в ходе голосования коллегии выборщиков по результатам всенародного волеизъявления. Конгресс должен утвердить его победу 6 января. Трамп не признает поражение и требует пересчета голосов.