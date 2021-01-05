Украина выходит из еще одного соглашения в рамках СНГ

Кабинет министров одобрил проект закона о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Об этом во вторник сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«Законопроектом предлагается выйти из соглашения, подписанного 19 ноября 2010 года в городе Санкт-Петербург и ратифицированной Верховной радой 21 декабря 2011 года», — написал он в Facebook, уточнив, что решение принято на внеочередном заседании правительства 5 января.

Мокан отметил, что представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета, не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

«Данное соглашение не соответствует современному состоянию экономических отношений между государствами — членами СНГ. А обязательства Украины, которые возникли в течение срока действия соглашения, урегулированы», — добавил Мокан.

Напомним, что еще в мае 2018 года Украина прекратила участие в работе уставных органов Содружества, представительство страны при уставных органах СНГ было закрыто. В том же году Украина вышла из ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. Это, в частности, соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, несколько налоговых соглашений.

Среди последних соглашений СНГ, от которых отказалась страна, — семь договоров в сфере гражданской авиации. Кроме того, в сентябре было разорвано соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии, в области санитарной охраны территорий государств — участников СНГ и о создании координационного совета по карантину растений членов Содружества, а также из ряда других документов. 16 декабря правительство приняло решение о выходе из пяти документов в сфере энергетики, которые действуют в рамках СНГ.