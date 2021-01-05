Конституционный суд сделал заявление относительно указа Зеленского

Конституционный суд подчеркнул свою независимость и неприкосновенность и призвал все органы государственной власти соблюдать основной закон Украины и не вмешиваться в работу суда.
Об этом идет речь в заявлении суда.
Сообщается, что на заседании 5 января суд рассмотрел вопрос о ситуации, сложившейся в связи с изданием президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении председателя КС Александра Тупицкого. При этом в заявлении отсутствуют оценки законности или конституционности указа президента, а также сведения о его возможном дальнейшем невыполнении.
Судьи ссылаются на Конституцию Украины, которая гарантирует им неприкосновенность.
«Судья Конституционного суда Украины осуществляет свои полномочия, руководствуясь Конституцией и законом Украины „О Конституционном суде Украины“, на основе верховенства права (часть первая статьи 24 закона „О Конституционном суде Украины “)», - напомнили там.
Собрание судей КСУ обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждение прав и свобод человека.
Также КСУ опубликовал научное заключение относительно отстранения от должности судьи Конституционного суда Украины в уголовном производстве, подготовленный членами Научно-консультативного совета КСУ.
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