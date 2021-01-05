Аваков анонсировал проведение в Европе следственных действий в связи с «белорусским следом» в деле Шеремета

Украинские правоохранители располагают большим объемом материалов, свидетельствующих о том, что до 2012 года в белорусских спецслужбах обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета, чем тот, который был обнародован в СМИ, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«В декабре мы получили несколько больше материалов, чем были опубликованы вчера (4 января — Ред.) в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года — последняя дата, по-моему, апрель 2012 года — обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы были нами тогда приняты. У нас сделан целый ряд международно-правовых поручений с тех пор», — сказал Аваков журналистам в Харькове во вторник, передает Интерфакс-Украина.

«Будет договорено о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе-месяце, на территории Европы», — добавил министр.

Он отметил, что следователи еще продолжают анализировать полученные документы. «Мы получили в руки достаточно много документов, сейчас они изучаются», — сказал Аваков.

Напомним, 4 января СМИ сообщили о том, что убийство Шеремета готовили спецслужбы Беларуси. Как следует из записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 году Вадима Зайцева, переданные белорусской оппозицией, секретные службы Беларуси в 2012 году по приказу президента Беларуси Александра Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой Шеремета, что было осуществлено 4 года спустя.

Позже в тот же день Национальная полиция Украины сообщила, что получила в свое распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета — документы и аудиозаписи, сделанные не позже 2012 года.

В ведомстве также сообщили, что следствие получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы, а распорядителя переданной информации пригласили для проведения следственных действий.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием Авакова и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета. Подозрение было выдвинуто военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они были задержаны. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

Кузьменко в настоящее время находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.