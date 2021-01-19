Войти
Перед уходом с поста Трамп выступит с прощальным видеообращением
резонанс
Перед уходом с поста Трамп выступит с прощальным видеообращением
В Украине установят предельный тариф на распределение газа
официально
В Украине установят предельный тариф на распределение газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Минск готов озвучить факты мошенничества по записи об убийстве Шеремета

319
Минск готов озвучить факты мошенничества по записи об убийстве Шеремета

Беларусь готова передать Украине доказательства мошенничества экс-сотрудника белорусского спецназа Игоря Макара, опубликовавшего запись, на которой якобы обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь МИД этой страны Анатолий Глаз.

Ранее издание «Украинская правда» заявило о получении записей разговоров, касающихся убийства Шеремета. По его данным, на записи якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, «записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ „Альфа“ в офисе Зайцева в Минске». Издание утверждает, что на полученной им записи в том числе якобы обсуждается способ убийства Шеремета. Нацполиция Украины заявила, что получила записи и документы, на которых якобы обсуждается убийство, и направила их на экспертизу. Позже экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который обнародовал аудиозаписи, заявил в интервью украинскому сайту «Общественное. Новости», что готов дать показания по делу в Офисе генпрокурора Украины.

«Мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла», — заявил пресс-секретарь.

По его словам, белорусской стороне хорошо знаком Макар, поэтому в Минске «с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний», и отметили реакцию украинских коллег, которые «чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование», причем «исключительно по политическим причинам».

«У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца (Макара — ред.). Чтобы не быть голословными, мы сегодня же готовы придать их гласности... Подчеркну, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны», — заявил пресс-секретарь.

Он уточнил также, что Макар трижды обращался в белорусское посольство в Литве летом 2020 года. По словам Глаза, из этих обращений «совершенно понятны все его мотивы».

Читайте также: Минобразование хочет вернуть в школы учеников 9 и 11 классов

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

Беларусь, Павел Шеремет
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 19 января 2021
Понедельник, 18 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Крис Гильбо
Крис Гильбо
предприниматель, маркетолог

Как подводить итоги года и ставить цели

Каждый год я анализирую, как прошел для меня предыдущий год. 2020 год оказался совершенно безумным, но как раз поэтому анализ и полезен: он помогает сконцентрировать внимание на фоне безумия и дает ориентиры, над чем нужно поработать в течение следующего года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об эпохе низких ставок

Похоже, ФРС придется делать все возможное, чтобы низкие ставки сохранялись максимально долго. Причина – дефицит бюджета США и необходимость удешевления его обслуживания.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Зависимость Украины от Запада как путь к развитию недоразвития

Вспомним строки Вертинского о старом колониальном прошлом одного города-государства, который ныне рассматривается как модель успешного развития: «в бананово-лимонном Сингапуре». Мир поделён на метрополию - колонизаторов-эксплуататоров - и пережившую травму колониализма эксплуатируемую периферию. Страны периферии не выбирают, как им развиваться - они полностью подчинены интересам метрополии и, можно сказать, что смысл их существования заключаемся в удовлетворении этих интересов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016