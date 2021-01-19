Минск готов озвучить факты мошенничества по записи об убийстве Шеремета

Беларусь готова передать Украине доказательства мошенничества экс-сотрудника белорусского спецназа Игоря Макара, опубликовавшего запись, на которой якобы обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь МИД этой страны Анатолий Глаз.

Ранее издание «Украинская правда» заявило о получении записей разговоров, касающихся убийства Шеремета. По его данным, на записи якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, «записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ „Альфа“ в офисе Зайцева в Минске». Издание утверждает, что на полученной им записи в том числе якобы обсуждается способ убийства Шеремета. Нацполиция Украины заявила, что получила записи и документы, на которых якобы обсуждается убийство, и направила их на экспертизу. Позже экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который обнародовал аудиозаписи, заявил в интервью украинскому сайту «Общественное. Новости», что готов дать показания по делу в Офисе генпрокурора Украины.

«Мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла», — заявил пресс-секретарь.

По его словам, белорусской стороне хорошо знаком Макар, поэтому в Минске «с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний», и отметили реакцию украинских коллег, которые «чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование», причем «исключительно по политическим причинам».

«У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца (Макара — ред.). Чтобы не быть голословными, мы сегодня же готовы придать их гласности... Подчеркну, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны», — заявил пресс-секретарь.

Он уточнил также, что Макар трижды обращался в белорусское посольство в Литве летом 2020 года. По словам Глаза, из этих обращений «совершенно понятны все его мотивы».

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».