Минздрав намерен поменять компанию-закупщика вакцин для Украины

Министерство здравоохранения Украины намерено поменять компанию-закупщика вакцин для Украины, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.
«Своими постами Арсен Жумадилов (глава ГП „Медицинские закупки Украины“) дискредитирует Украину перед международным сообществом. Также этим он начал ухудшать наши позиции в переговорах (о поставке вакцин от COVID-19 с компаниями-производителями — Ред.). Я думаю, что в ближайшем времени мы поменяем компанию, которая будет выполнять функции по закупке вакцин. Мы не можем рисковать обеспечением вакцинами Украины», — сказал он.
Степанов добавил, что Украина ведет переговоры с различными компаниями-производителями вакцин еще с мая 2020 года.
Ранее ГП «МЗУ» заявило о блокировании его работы из-за не утверждения Министерством здравоохранения временного плана использования бюджетных средств на 2021 год, что не дает возможности финансировать операционную деятельность ГП. Из-за отсутствия финансирования госпредприятие не может принимать и развозить товары, в том числе лекарства и медизделия, закупленные по госпрограммам, а также средства индивидуальной защиты и товары, закупленные для противодействия COVID-19, в частности, защитные костюмы и халаты, медицинские маски, экспресс-тесты на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и лекарственные средства.
«МЗУ» также якобы не имеет возможности продолжать сбор информации об остатках медицинских товаров на местах, собирать данные для формирования национальной статистики по противодействию COVID-19.
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