Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог

Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу об экстрадиции.

Отказ мотивировали тем, что прежде Ассанж уже нарушал условия выхода под залог. На том же основании судьи отклоняли все предыдущие прошения его адвокатов.

Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции Ассанжа из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого. Адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение.

Рассмотрение апелляции может занять многие месяцы, если не больше года.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш.

Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.