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Республиканцы готовы обсуждать отстранение Трампа от власти после беспорядков

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Республиканцы готовы обсуждать отстранение Трампа от власти после беспорядков

Ряд членов Республиканской партии, в том числе прежние и действующие сотрудники администрации Дональда Трампа и члены Конгресса, готовы обсуждать возможные сценарии отстранения главы государства от власти после беспорядков в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщил в четверг информационный портал Axios со ссылкой на источники в партии.

Причиной обсуждения столь радикальных планов стали опасения, что пребывание Трампа у власти на протяжении еще двух недель, оставшихся до инаугурации Джозефа Байдена, может привести к новым беспорядкам и столкновениям. Усугубление же противостояния отрицательно скажется на отношении не только к уходящему президенту, но и Республиканской партии вообще, считают ее представители.

В качестве возможных вариантов действий неназванные представители республиканцев называют процедуру импичмента, однако для нее, по всей видимости, не хватит времени. Другим способом отстранения Трампа может стать задействование 25-й поправки к Конституции США, допускающей отставку главы государства, если ее потребуют вице-президент и большинство руководителей органов исполнительной власти. Однако этот путь требует поддержки со стороны вице-президента Майкла Пенса. Конгресс может также объявить Трампу вотум недоверия, однако, отмечает портал, данный шаг не даст заметных практических результатов.

Согласно окончательным официальным данным, победителем президентских выборов в США стал демократ Джозеф Байден. Однако Трамп не признает своего поражения. Сенат и Палата представителей начали в среду совместное заседание с целью утверждения итогов выборов, но оно было прервано на несколько часов после того, как в здание Капитолия ворвались, смяв кордоны полиции, сторонники действующего президента, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячный марш в его поддержку. Раздельные дебаты в Сенате и Палате представителей возобновились лишь после 20:00 по местному времени (03:00 по Киеву четверга). А к совместному заседанию обе палаты Конгресса вернулись незадолго до полуночи (07:00 по Киеву четверга).

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Представители Демократической партии в Конгрессе США призвали Пенса принять меры для отстранения Трампа от власти после беспорядков. Телекомпания CBS со ссылкой на свои источники сообщила, что члены кабинета Трампа также обсуждают возможность отстранения его от власти. Некоторые представители Республиканской партии уже открыто выступили с критикой действий президента, которые, по их мнению, могли спровоцировать штурм здания Конгресса. Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм назвал Байдена законно избранным президентом США и добавил, комментируя отказ Трампа признать поражение, что «все кончено» и «пора заканчивать».

Дональд Трамп, выборы в США
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