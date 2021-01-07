Дефицит торгового баланса США вырос на 8%

Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос на 8% по сравнению с октябрем ($63,1 млрд) и достиг $68,1 млрд, что выше ожидаемых показателей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении министерства торговли страны.

Эксперты ожидали, что дефицит торгового баланса возрастет до $67,3 млрд в ноябре. Рост торгового дефицита они связывают с закупкой товаров перед праздниками.

Объем импорта в ноябре увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг $252,3 млрд. Экспорт увеличился на 1,2% — до $184,2 млрд.

Снижение дефицита торгового баланса США было одним из краеугольных камней политики президента Дональда Трампа, который вводил различные таможенные пошлины и заключал международные торговые соглашения в течение последних лет.