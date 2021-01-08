Великобритания одобрила применение вакцины Modernа

Независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Moderna для массовой вакцинации населения королевства. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу британским Минздравом.

«Это еще одна прекрасная новость и еще одно оружие в арсенале, который мы можем использовать против этого ужасного заболевания», — заявил глава ведомства Мэтт Хэнкок, слова которого приводятся в документе.

Препарат стал уже третьей вакциной, которая была утверждена британскими регуляторами. Жители Великобритании уже получают вакцины компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. По данным британских СМИ, первые партии вакцин Moderna будут доставлены в Великобританию только в апреле.