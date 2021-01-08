Великобритания одобрила применение вакцины Modernа

Независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Moderna для массовой вакцинации населения королевства. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу британским Минздравом.
«Это еще одна прекрасная новость и еще одно оружие в арсенале, который мы можем использовать против этого ужасного заболевания», — заявил глава ведомства Мэтт Хэнкок, слова которого приводятся в документе.
Препарат стал уже третьей вакциной, которая была утверждена британскими регуляторами. Жители Великобритании уже получают вакцины компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. По данным британских СМИ, первые партии вакцин Moderna будут доставлены в Великобританию только в апреле.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016