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Британская королева записала обращение к нации в связи с коронавирусом

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Британская королева записала обращение к нации в связи с коронавирусом

Королева Великобритании Елизавета II записала обращение к нации с связи с эпидемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом, сообщил в пятницу Букингемский дворец. Британский монарх выступает с телеобращением к британцам каждое Рождество, однако в любых других случаях подобные обращения делаются крайне редко.

«Ее Величество записала специальное обращение к Соединенному Королевству и Содружеству наций в связи со вспышкой коронавируса. Оно будет показано по телевидению в 8 вечера (21:00 по Киеву — Ред.) в воскресенье, 5 апреля 2020 года», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой дворца.

Как отмечает вещательная корпорация BBC, раньше Елизавета II лишь трижды обращалась к нации в моменты кризисов и скорбных событий: в 2002 после смерти королевы-матери, в 1997 году перед похоронами принцессы Дианы, а также в 1991 году во время войны в Персидском заливе.

Две недели назад по соображениям безопасности 93-летняя Елизавета II вместе с супругом — 98-летним принцем Филипом — переехала из Лондона в загородную резиденцию в Виндзорском замке. Как ранее сообщала газета The Sun, британским правительством принято решение в случае необходимости поместить Ее Величество с мужем в карантин в королевском поместье Сандрингем в восточном графстве Норфолк. В Букингемском дворце постоянно работает около 500 человек, в расположенном в 40 км от центра Лондона Виндзорском замке — около 100, а в Сандрингеме — лишь несколько десятков, что влияет на риск заражения.

19 марта Ее Величество распространила заявление, в котором обратила внимание на важность выполнения рекомендаций правительства и сведения к минимуму контактов с окружающими «ради блага общества». Из-за почтенного возраста королева и ее муж входят в группу риска. Болезнь, вызываемая коронавирусом нового вида, чаще приводит к тяжелым осложнениям и смерти именно у пожилых людей.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. По словам главы британского Минздрава, власти ожидают, что пик заболеваемости в стране будет достигнут в ближайшие недели — несколько раньше, чем ожидалось. По данным, распространенным в пятницу британскими властями, число умерших в стране пациентов с коронавирусом за сутки возросло на 684 человека, до 3 605. Число инфицированных увеличилось до 38 168 человек.

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На прошлой неделе коронавирусная инфекция была обнаружена у премьер-министра страны Бориса Джонсона, который в пятницу заявил, что у него сохраняются симптомы заболевания. Коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок, которые уже выздоровели. Неделю провел дома с подозрением на инфекцию и глава Минобороны Бен Уоллес, также уже объявивший о выздоровлении. На самоизоляции по-прежнему находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти, главный советник премьера Доминик Каммингс.

Великобритания, Елизавета II, коронавирус
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