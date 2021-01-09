Диспетчеры в Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing местной авиакомпании

Наземные службы потеряли в субботу связь с пассажирским самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавшим из Джакарты в город Пантианак (административный цент провинции Западный Калимантан). Об этом сообщают местные СМИ.

Лайнер Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява. По предварительной информации, на борту могли находиться не менее 50 пассажиров.

Пресс-секретарь Министерства транспорта Индонезии Адита Иравати подтвердила, что «последний раз на связь экипаж рейса SJY182 выходил в 14:40 по местному времени» (09:40 по Киеву). По ее словам, «Минтранс совместно с Национальным комитетом по обеспечению безопасности на транспорте и Национальным поисково-спасательным агентством в настоящее время уточняют детали случившегося».