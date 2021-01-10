Илон Маск готов продать все имущество ради колонизации Марса

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск, ставший в четверг, 7 января, богатейшим человеком в мире, решил распродать все имущество ради колонизации Марса. Об этом сообщает Business Insider.

Как заявил бизнесмен, запланированное им строительство города на Марсе потребует значительных вложений. По его словам, это одна из причин, которые могут вынудить его расстаться со своим имуществом. Другой причиной, как отметил Маск, является желание продемонстрировать миру, насколько решительно он настроен, когда речь идет о колонизации Марса.

«Фактически, у меня практически не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут мои дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», — сказал предприниматель.

Как отмечает Business Insider, после того как Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в списке самых богатых людей мира, он изменил на своей странице в Twitter закрепленный пост. Туда он поместил свою запись, датированную 2018-м годом, в которой пообещал выделить половину своего состояния на строительство города на Марсе.

Маск ранее говорил, что к 2050 году планирует отправить на Марс 1 млн человек и построить флот из 1000 звездолетов, чтобы переправить их туда. Для тех, кто не сможет себе позволить совершить перелет на Марс, Маск заявил о готовности предоставлять ссуды, а также рабочие места на Красной планете.

Вполне возможно, что Маск расстается с недвижимостью в Калифорнии в рамках своего переезда в Техас, где нет подоходного налога штата, предполагают журналисты Business Insider. Весной прошлого года начала появляться информация о том, что Маск распродает свое имущество в Калифорнии. До начала продажи Маск владел как минимум семью домами общей стоимостью $100 млн. В начале мая он сообщил, что продаст все имущество и не будет иметь собственного дома. «Мне не нужны деньги. Посвящаю себя Марсу и Земле. Имущество просто тянет тебя вниз», — пояснил тогда Маск свое решение.

Стать самым богатым человеком мира Маску позволил рост акций компании Tesla на торгах 7 января. На тот момент состояние бизнесмена оценивалось примерно в $188,5 млрд. Сейчас оно превысило $200 млрд. Еще в начале 2020 года состояние Маска оценивалось в примерно $27 млрд — бизнесмен едва входил в топ-50 богатейших людей. Однако стремительный рост акций Tesla, которые в течение года выросли на 743% благодаря стабильной прибыли и включению в индекс S&P 500, привел к резкому росту его состояния.