Полиция Умани расследует повреждение мемориальной стены воинам АТО

Сектор дознания Уманского районного управления полиции (Черкасская обл.) открыл уголовное производство по факту грубого нарушения общественного порядка — повреждения мемориальной стены воинам антитеррористической операции (АТО).

«8 января около 9.00 в Уманское районное управление полиции поступило сообщение от местных жителей о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной Сотни», — говорится в сообщении на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Во время выезда на место происшествия следственно-оперативная группа установила факты повреждения трех фотографий и прожектора, который подсвечивал обелиск Славы.