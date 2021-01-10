В США мужчина открыл стрельбу в городе и убил четырех человек

В американском штате Иллинойс 32-летний мужчина начал стрельбу, убил четырех человек и ранил еще двух. Стрелка ранили полицейские, он скончался в больнице. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago.

Как сообщили в полиции, стрельбу открыл 32-летний Джейсон Найтингейл. Первый инцидент с его участием произошел 9 января в 13:50 по местному времени (21:50 по Киеву) в Чикаго в районе гайд-парка. Преступник зашел в гараж, где застрелил 30-летнего мужчину, сидевшего в автомобиле.

Затем Найтингейл отправился в соседний квартал, зашел в жилой дом и застрелил там охранника и 77-летнюю женщину. После этого стрелок, угрожая оружием, угнал у своего знакомого автомобиль.

В одном из районов Чикаго он ограбил магазин и застрелил 20-летнего мужчину. Находившаяся там 81-летняя женщина получила огнестрельные ранения и была госпитализирована в критическом состоянии.

Около 17:00 по местному времени Найтингейл совершил несколько выстрелов в автомобиль, в котором находилась женщина с 15-летней дочерью. Подросток получила ранение в голову и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Затем мужчина вернулся к магазину, который ограбил до этого, и совершил несколько выстрелов в сторону прибывших на место полицейских машин.

Он попытался скрыться в соседнем городке Эванстон, где ограбил аптеку и застрелил посетительницу находящегося поблизости ресторана. После этого Найтингейл ввязался в перестрелку с сотрудниками полиции, в ходе которой был ранен. Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. По словам представителя полиции Дэвида Брауна, мотивы стрелка неизвестны.