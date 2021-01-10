Президент Чехии осудил «майданы» и Трампа

Президент Чехии Милош Земан заявил в воскресенье в интервью сетевому телеканалу газеты Blesk, что отрицательно относится к «майданам» и другим связанным с эскалацией насилия событиям революционного характера на политической арене.
«Я не люблю насильственные революции, не люблю „майдан“ и то, что было в Киеве», — подчеркнул президент.
Земан сравнил недавние события на Капитолийском холме в Вашингтоне, в результате которых погибли несколько человек, с попыткой действующего президента США Дональда Трампа организовать нечто подобное украинскому Майдану.
«Дональд Трамп не признал поражение, но что хуже всего — этим он оказался косвенно виновным в смерти своих сторонников. Это трусость уходящего политика. Не могу вспомнить ни одного американского президента, который покидал свой пост с таким позором», — подчеркнул Земан.
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