Amazon отключит популярный у сторонников Трампа сервис Parler от хостинга

Американская компания Amazon планирует отключить сервис микроблогов Parler от своего облачного хостинга Amazon Web Services из-за нарушений правил обслуживания. Об этом в субботу вечером сообщил портал BuzzFeed со ссылкой на письмо.
В документе, направленном компанией Amazon генеральному директору Parler, отмечается, что сервис, пользующийся популярностью у сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, распространял сообщения, связанные с призывами к насилию. «В последнее время мы фиксируем постоянный рост агрессивного контента на вашем сайте, который нарушает наши правила обслуживания, — сообщается в письме. — У Parler нет эффективного способа для соблюдения условий Amazon Web Services».
В субботу стало известно, что компания Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Телекомпания CNN отмечала, что сервис был запущен в 2018 году в качестве альтернативы другим социальным сетям. На фоне ужесточения в популярных соцсетях требований к содержанию публикаций в преддверии всеобщих выборов в США сервис приобрел популярность у сторонников Трампа. На данный момент в социальной сети насчитывается более 10 млн пользователей.
В пятницу администрация компании Twitter объявила о том, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. До сих пор американский лидер пользовался по большей части не официальным, а личным аккаунтом. У него было 80 млн подписчиков.
В среду Трамп был минимум на 12 часов лишен возможности писать в Twitter. Администрация соцсети тогда уточнила, что в случае повторных нарушений учетную запись полностью заблокируют. Ранее в тот же день сторонники республиканца ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.
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