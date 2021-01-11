США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы

Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов за вмешательство в выборы, говорится на сайте ведомства.

В санкционный список вошли:

Александр Дубинский (депутат ВР, фракция «Слуга народа»)

Дмитрий Ковальчук

Константин Кулик

Александр Онищенко

Антон Симоненко

Андрей Телиженко

Петр Журавель

ТОВ «Ера-Медиа»

Информагентство Only News

Nabuleaks

ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»)

Власти США считают, что некоторые из них связаны с депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачом, против которого уже введены санкции.