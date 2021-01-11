Депутат Дубинский отрицает свое вмешательство в американские выборы

Народный депутат фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский отрицает свою связь с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также свою собственную причастность к такому влиянию.

«К сожалению, ложные доносы... аферистов по поводу якобы моей связи с Деркачом, временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу. В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых плёнок Порошенко-Байдена», — написал Дубинский в своем Телеграм-канале в понедельник, комментируя свое включение Соединенными Штатами Америки в санкционный список.

Его дальнейшие действия, отметил нардеп, будут носить юридический характер.

«Вызывает сожаление, что некоторые должностные лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически содействует коррупции в Украине. За право иметь независимую позицию, которая связана с отстаиванием интересов украинского народа, можно испытать временные неудобства и временно побывать в таких списках. И это только начало большого и сложного пути по отстаиванию украинских национальных интересов», — написал парламентарий.

Дубинский также заявил, что не намерен быть «марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических партнеров».

Как сообщалось, в понедельник Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом».