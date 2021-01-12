У Кабмина есть уже два плана по снижению тарифов для граждан

В Кабинете министров рассматривают два плана по снижению платежек для граждан за газ и его доставку, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль
«Вместе с и. о. министра энергетики Юрием Витренко и председателем НАК „Нафтогаз“ Андреем Коболевым провели встречу с народными депутатами фракции „Слуга народа“. Основная тема разговора — это ситуация с тарифами для населения. Прежде всего, с тарифами на газ и его доставку. Представители Минэнерго и „Нафтогаза“ представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей», — написал Шмыгаль в Телеграм-канале.
Ранее Министерство энергетики предложило с 1 февраля ограничить цену на газ для «уязвимых» потребителей уровнем «хаб минус» с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год. Речь идет об уровне цены 5,36 тыс грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе.
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