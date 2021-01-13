АМКУ проверит обоснованность тарифов на распределение газа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в ближайшее время изучит обоснованность и прозрачность тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений обяжет Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), исправить ситуацию.
Об этом говорится в заключении АМКУ «О ситуации на рынках природного газа», опубликованном на сайте ведомства в среду.
«Тарифы на распределение газа. Это тоже зона ответственности НКРЭКУ. Именно Комиссия утверждает тарифы на услуги распределения газа каждому отдельному облгазу (который, в свою очередь, является субъектом естественной монополии в отдельно взятом регионе) независимо от того, кому он принадлежит. В течение июля-декабря 2020 мы были свидетелями роста тарифов на газораспределение в абсолютном большинстве областей. К тому же эти тарифы существенно отличаются у разных субъектов», — говорится в заключении АМКУ.
По данным НКРЭКУ, размеры тарифов на услуги по распределению природного газа, установленные регулятором на январь 2021 года, колеблются от 0,31 грн/куб м для АО «Киевгаз» и 0,35 грн/куб м для АО «Харьковгоргаз» до 2,46 грн/куб м для ООО «Газпостачсервис» и 2,55 грн/куб м для ООО «Газовик».
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