В Украине за год подешевели овощи

С декабря 2019 года по декабрь 2020 года все овощи «борщевого набора» подешевели на 6,3-42,9%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Все овощи «борщевого набора» с декабря 2019 года по декабрь 2020 года подешевели: картофель — на 24,9%, до 10,15 грн за кг, репчатый лук — на 42,9% (до 5,12 грн за кг), свекла — на 17,3% (до 5,39 грн за кг) капуста — на 21,5% (до 4,76 грн за кг) морковь — на 6,3% (до 6,0 грн за кг).
Яблоки за указанный период подорожали на 11,4% и в декабре 2020 года в среднем по Украине стоили 18,21 грн за кг.
Напомним, что потребительские цены в декабре 2020 года против ноября 2020 года увеличились на 0,9%; против декабря 2019 года они выросли на 5,0%. В целом в 2020 году цены на потребительском рынке выросли на 2,7% по сравнению с 2019 годом.
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