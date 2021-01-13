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Черновецкий-младший стал владельцем компании, которая инвестировала в стройки Никонова

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Черновецкий-младший стал владельцем компании, которая инвестировала в стройки Никонова

Бизнесмен и сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий стал официальным владельцем компании по управлению активами, которая профинансировала строительство трех жилых комплексов КАН Девелопмент Игоря Никонова.

Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет ЭП.

В конце декабря Комиссия согласовала намерение приобретения существенного участия Степаном Черновецким в профессиональном участнике фондового рынка ООО «КУА „ВАЛПРИМ“.

На официальном сайте КУА отмечается, что компания участвовала в проектах организации финансирования строительства ЖК „Комфорт Таун“, ЖК Central Park и ЖК Tetris Hall. Все три комплекса строились под девелопментом „КАН Девелопмент“ в 2013-2020 годах.

До этого владельцами уставного капитала „КУА „ВАЛПРИМ“ были Андрей Левин, Константин Примак и Максим Сокиран. Левин был доверенным лицом Леонида Черновецкого на выборах президента Украины в 2004 году и работал директором Васильковского отделения „Правэкс-Банка“, принадлежавшего Черновецкому.

Кроме финансирования строительства ЖК „Комфорт Таун“, о чем рассказывал ранее владелец КАН Девелопмент Игорь Никонов, сын бывшего городского головы инвестировал в строительство еще двух ЖК КАН Девелопмент — „Тетрис Холл“ и „Централ Парк“, но не самостоятельно, а с помощью “ профессиональных управляющих активами ». Об этом сообщили на запрос ЭП в приемной Черновецкого-младшего.

Степан Черновецкий начал карьеру в Правэкс банке, принадлежавшем его отцу Леониду. Работал старшим вице-президентом, а затем членом наблюдательного совета банка.

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В 2012 году создал собственную компанию Chernovetskyi Investment Group. В портфель компании входят украинские ИТ-компании: Eda.ua (входит в Foodout Group), Softcube и Zakaz.ua. В 2015 году CIG инвестировала 1 млн долларов в платформу для детей KIDO’Z (Израиль) и 1 млн долларов в международный сервис по продаже автобусных билетов Busfor.

В 2017 году инвестировано в индийский проект по доставке готовых блюд Inner Chef, а также компанию Kray Technologies, производителя коммерческих дронов для агропредприятий.

Напоминаем, раньше СМИ сообщали, что Черновецкий активно, но непублично инвестирует средства в рынок первичной недвижимости столицы Украины.

Игорь Никонов, Степан Черновецкий
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