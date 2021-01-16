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Чехия вышла на первое место в ЕС по распространению COVID-19

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Чехия вышла на первое место в ЕС по распространению COVID-19

Количество заразившихся коронавирусом за последние две недели в Чехии в пересчете на число жителей республики, население которой составляет 10,71 млн граждан, стало наибольшим в Евросоюзе. Об этом сообщило в субботу информационное агентство CTK.

В Чехии на каждые 100 тыс. жителей приходится почти 1 513 новых случаев заражения коронавирусом за последние 14 дней. На втором месте оказалась Ирландия с 1 253 заразившимися на 100 тыс. граждан, третье место — Словения с 1 171 инфицированным.

Чехия вошла также в четверку стран Евросоюза с наиболее высокой смертностью в результате COVID-19. В республике за последние две недели умерли 199 человек в пересчете на каждые 100 тыс. жителей. В соседней Словакии, которая по числу летальных исходов за минувшие 14 дней оказалась на третьем месте в сообществе, показатель составил почти 207 смертей.

В Чехии за период эпидемии коронавируса общее число инфицированных составило 883 906 человек. С диагнозом COVID-19 за это время умерли 14 215 жителей страны.

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С 5 октября в Чехии восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая. На этот раз он введен до 22 января. Правительство намерено продлить его еще на 30 дней. В республике сохраняются масочный режим и жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. На нарушителей накладываются штрафы. Максимальная сумма штрафа для физических лиц составляет 50 тыс. крон (примерно €1 900), для юридических — 3 млн крон (около €115 тыс.). Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию.

Чехия, коронавирус
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