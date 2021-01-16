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Витренко заявил про переломный момент на рынке газа для одного из игроков

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Витренко заявил про переломный момент на рынке газа для одного из игроков

Для компаний, работающих под брендом «Региональной газовой компании» (РГК), с введением ограничений цены продажи газа населению наступит переломный момент, который определит их дальнейшую роль на газовом рынке, считает и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

«Для этой группы возникает вопрос: или они меняют свое поведение или, по моему убеждению, государство, регулятор и даже люди не могут позволить контролировать на рынке критическую инфраструктуру таким нечестным игрокам», — сказал Витренко в интервью DW Ukrainian, отметив, что цена ресурса у этих компаний на треть выше цены НАК «Нафтогаз».

Он отметил, что актуальность этого вопроса доказывает возникший на рынке газа кризис.

По его словам, определяющим фактором в работе РГК станет ее поведение после введения ограничений по цене газа для населения.

«Из-за этого ограничения посмотрим, действительно ли они будут играть по правилам, будут ли продавать по 6,99 (грн за 1 куб. м — Ред.). А если нет, то насколько безболезненно состоится переход их потребителей к „поставщику последней надежды“, что они будут делать (...). Не будут ли воровать газ, отбирая его из магистрального газопровода и попадая в так называемые небалансы», — отметил глава Минэнерго.

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Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей (населения) на период карантина по 6,99 грн за 1 куб. м. По словам премьера, в настоящее время ряд газсбытов реализует газ населению по цене 10 грн и более за 1 куб. м, таким образом, введение госрегулирования позволит украинским домохозяйствам не почувствовать резкий рост цен на газ на мировых рынках.

НАК «Нафтогаз» выразил готовность поставлять потребителям газ по такой цене и принимать потребителей к поставщику «последней надежды», которым является его дочерняя компания ГПК «Нафтогаз».

газ, Юрий Витренко, цена на газ, РГК
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