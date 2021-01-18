Глава Samsung получил 2,5 года тюрьмы за взятку

Суд в Сеуле приговорил вице-президента Samsung Electronics и фактического главу группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ёна к двум с половиной годам тюрьмы в ходе пересмотра дела о даче взятки окружению бывшего президента Республики Корея Пак Кын Хе. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.
Ли Чжэ Ёну были предъявлены обвинения в подкупе Чхве Сун Силь, приближенной Пак Кын Хе, с целью получения содействия правительства для приобретения контроля над Samsung Group, фактическим руководителем которой он стал впоследствии. Обвинение считает, что размер взятки достигал 29,8 млрд вон ($27,4 млн). Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала в 2017 году был объявлен импичмент.
Ли Чжэ Ён приходится сыном председателю концерна Samsung Ли Гон Хи, который умер в возрасте 78 лет в октябре прошлого года, и внуком основателю компании Ли Бён Чхолю. Samsung неоднократно подвергалась критике за ее сохраняющийся семейно-клановый характер, в мае под давлением общественности Ли Чжэ Ён был вынужден сообщить, что он не станет передавать управление корпорацией своим детям.
После оглашения приговора наследник Samsung был взят под стражу.
В 2017 году суд назначил Ли Чжэ Ёну пять лет тюрьмы, но в следующем году апелляционная инстанция сократила срок вдвое и заменила его на условный. В 2019 году начался пересмотр этого дела. Прокуратура требовала назначить Ли Чжэ Ёну наказание в виде девяти лет лишения свободы.
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