Войти
Байден вернет США в Парижское соглашение по климату в день инаугурации
планы
Байден вернет США в Парижское соглашение по климату в день инаугурации
В Украине хотят ограничить тариф на распределение газа
инициатива
В Украине хотят ограничить тариф на распределение газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

их нравы
RSS

Глава Samsung получил 2,5 года тюрьмы за взятку

850
Глава Samsung получил 2,5 года тюрьмы за взятку

Суд в Сеуле приговорил вице-президента Samsung Electronics и фактического главу группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ёна к двум с половиной годам тюрьмы в ходе пересмотра дела о даче взятки окружению бывшего президента Республики Корея Пак Кын Хе. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Ли Чжэ Ёну были предъявлены обвинения в подкупе Чхве Сун Силь, приближенной Пак Кын Хе, с целью получения содействия правительства для приобретения контроля над Samsung Group, фактическим руководителем которой он стал впоследствии. Обвинение считает, что размер взятки достигал 29,8 млрд вон ($27,4 млн). Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала в 2017 году был объявлен импичмент.

Ли Чжэ Ён приходится сыном председателю концерна Samsung Ли Гон Хи, который умер в возрасте 78 лет в октябре прошлого года, и внуком основателю компании Ли Бён Чхолю. Samsung неоднократно подвергалась критике за ее сохраняющийся семейно-клановый характер, в мае под давлением общественности Ли Чжэ Ён был вынужден сообщить, что он не станет передавать управление корпорацией своим детям.

После оглашения приговора наследник Samsung был взят под стражу.

Читайте также: Шмыгаль обещает, что после 24 января локдаун продолжать не будут

В 2017 году суд назначил Ли Чжэ Ёну пять лет тюрьмы, но в следующем году апелляционная инстанция сократила срок вдвое и заменила его на условный. В 2019 году начался пересмотр этого дела. Прокуратура требовала назначить Ли Чжэ Ёну наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Samsung, Южная Корея
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 18 января 2021
Воскресенье, 17 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об эпохе низких ставок

Похоже, ФРС придется делать все возможное, чтобы низкие ставки сохранялись максимально долго. Причина – дефицит бюджета США и необходимость удешевления его обслуживания.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Зависимость Украины от Запада как путь к развитию недоразвития

Вспомним строки Вертинского о старом колониальном прошлом одного города-государства, который ныне рассматривается как модель успешного развития: «в бананово-лимонном Сингапуре». Мир поделён на метрополию - колонизаторов-эксплуататоров - и пережившую травму колониализма эксплуатируемую периферию. Страны периферии не выбирают, как им развиваться - они полностью подчинены интересам метрополии и, можно сказать, что смысл их существования заключаемся в удовлетворении этих интересов.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016