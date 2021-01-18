Pfizer срывает поставки вакцин в страны ЕС

Польша получила в понедельник вдвое меньше запланированного количества вакцин производства Pfizer, заявил глава канцелярии премьер-министра, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик в эфире радиостанции RMF FM.

Доставки вакцины Pfizer в Польшу осуществляются по понедельникам. Каждую неделю поставляется около 360 тысяч доз вакцины.

«Это почувствуют все страны ЕС, потому, что Pfizer предупредил о снижении поставок во все страны и в Польшу, конечно, тоже. Сегодня утром прилетела значительно меньшая партия вакцины по отношению к тому, что ранее декларировалось», — сказал Дворчик.

Он предполагает, что количество доз вакцины вдвое меньше обычного. «Из количества коробок следует, что меньше минимум наполовину. Мы пересчитаем их в Агентстве материальных резервов, куда в настоящее время транспортируют вакцину», — сказал представитель правительства.

При этом Дворчик заявил, что официальную информацию о сокращении объема поставок вакцины Польша получила от Pfizer лишь в воскресенье вечером.

Представитель правительства пояснил, что меньше доз вакцины, чем планировалось, Польша будет получать до середины февраля, после чего количество будет увеличено.

В свою очередь власти Германии призвали американскую компанию Pfizer придерживаться достигнутых ранее договоренностей о поставках вакцины от коронавируса. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

«Я призываю Pfizer соблюдать согласованные сроки поставок и количество», — сказал он.

В конце минувшей недели стало известно, что Pfizer снизит поставки вакцины в страны Европы из-за реорганизации производства на бельгийском заводе. Компания в результате реорганизации планирует увеличить производство вакцины с 1,3 млрд доз в год до 2 млрд доз.