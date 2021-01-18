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Накопительная пенсионная система может заработать уже в этом году

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Накопительная пенсионная система может заработать уже в этом году

Закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы могут принять уже в 2021 году. Кабмин разработал с Министерством социальной политики соответствующую стратегию.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью «Интерфаксу».

По его словам, стратегию согласовали с профильным комитетом Верховной рады.

«Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно скорее, чтобы в этом году эта накопительная пенсионная система была введена», — сказал Шмыгаль.

Он говорит, что такая система нужна Украине так же, как цивилизованный фондовый рынок.

«Есть презентация, подготовленная Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам совместно с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой. Они готовы выделить финансирование. Там огромный масштаб работы», — добавил он.

В ближайшее время будет подписан меморандум, после чего начнется его внедрение, рассказал Шмыгаль.

«Мы хотим, чтобы нормальный фондовый рынок заработал через год. Но там масса законодательной работы. Поэтому, с учетом всех нюансов бюрократии, для полноценной работы может понадобиться три года», — отметил он.

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Напомним, что по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен. При этом пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 января 2021 года получали 336 985 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров.

накопительная система, Денис Шмыгаль
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