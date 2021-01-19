Турция начала вторую фазу массовой вакцинации от коронавируса

Власти Турции перешли во вторник ко второй фазе массовой вакцинации населения от коронавируса, сообщает телеканал Haber Turk.
По его данным, после медицинских работников прививать стали сотрудников и постояльцев домов престарелых и домов инвалидов с медицинским обслуживанием.
Согласно статистике Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени от коронавируса в стране вакцинировались более 867 тыс. человек.
В Турции на данный момент зарегистрирована вакцина CoronaVac китайской фармацевтической корпорации Sinovac Biotech, которая представляет собой ослабленную версию нового коронавируса. Первый этап массовой вакцинации этим препаратом начался в республике 14 января. На первом этапе от коронавируса среди прочих привились президент Турции Тайип Эрдоган, вице-президент страны Фуат Октай и глава Минздрава Фахреттин Коджа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016